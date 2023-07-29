Врачи предупредили петербуржцев о подъёме активности клещей в августе

В Санкт-Петербурге в августе ожидается подъём активности клещей. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Нынешний сезон по количеству обращений средний. Пик обращений был в мае, в июне — спад, а вот с середины июля, с началом грибного сезона, активность снова возросла. Люди пошли в леса, и клещи их там поджидают", — отметила врач клинической лабораторной диагностики Боткинской больницы Татьяна Петрик.

Всего с начала сезона в лаборатории больницы исследовали 9300 клещей. Из них 2,5 тысячи переносили клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Ещё у 16 клещей обнаружили энцефалит, а более 340 были переносчиками возбудителей моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза. С начала года в приёмное отделение больницы с укусами клещей обратился 871 человек. Ещё 576 пациентов зафиксировано в поликлиническом отделении.

При обнаружении клеща на теле медики рекомендуют как можно быстрее удалить его, обработать место присасывания и доставить членистоногое в больницу для исследований.