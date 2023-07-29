В Сибири десантника-пожарного унесла река
В Красноярском крае на реке погиб десантник лесопожарного центра
Во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края в возрасте 34 лет погиб десантник лесопожарного центра Рустам Наметов. Его унесло течением реки.
Как пишет Mash, трагедия произошла 27 июля. Наметов вместе с коллегой отправился набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал, и его унесло течением.
Пока обнаружены лишь вещи десантника — в 200 метрах от места его пропажи. Тело мужчины ищут в том числе и с воздуха.
Ранее Лайф рассказывал о том, что на сочинском пляже Кудепста туристы нашли тело мужчины после сильного шторма. Погибшего волной вынесло на огромные камни.
Telegram / Mash