В Сибири десантника-пожарного унесла река

Во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края в возрасте 34 лет погиб десантник лесопожарного центра Рустам Наметов. Его унесло течением реки.

Как пишет Mash, трагедия произошла 27 июля. Наметов вместе с коллегой отправился набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал, и его унесло течением.

Пока обнаружены лишь вещи десантника — в 200 метрах от места его пропажи. Тело мужчины ищут в том числе и с воздуха.