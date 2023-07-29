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29 июля, 17:07

В Сибири десантника-пожарного унесла река

В Красноярском крае на реке погиб десантник лесопожарного центра

Во время тушения пожаров в Эвенкийском районе Красноярского края в возрасте 34 лет погиб десантник лесопожарного центра Рустам Наметов. Его унесло течением реки.

Как пишет Mash, трагедия произошла 27 июля. Наметов вместе с коллегой отправился набрать воды в ранцы. Когда они переходили через реку Тэтэрэ, мужчина упал, и его унесло течением.

В Адыгее спустя месяц нашли тело унесённого течением реки туриста из Краснодара

В Адыгее спустя месяц нашли тело унесённого течением реки туриста из Краснодара

Пока обнаружены лишь вещи десантника — в 200 метрах от места его пропажи. Тело мужчины ищут в том числе и с воздуха.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на сочинском пляже Кудепста туристы нашли тело мужчины после сильного шторма. Погибшего волной вынесло на огромные камни.

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Telegram / Mash

Илья Суриков
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