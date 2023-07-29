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29 июля, 20:15

Путин заявил об искреннем желании Африки закончить конфликт на Украине

Путин: Африка хочет прекращения конфликта на Украине, помня её как часть Советского Союза

Африканские страны искренне хотят прекращения боевых действий на Украине, так как помнят её как часть Советского Союза и хорошо к ней относятся. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

"Когда мы говорим, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам в борьбе за независимость, нужно не забывать, что в это время Украина была частью Советского Союза. Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращён", — подчеркнул Путин, добавив, что делают они это не под давлением извне, а "исходя из внутренних побуждений".

Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что российская сторона не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как именно Киев пытается наступать.

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LIFE

Александр Юнашев
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