Путин заявил об искреннем желании Африки закончить конфликт на Украине

Африканские страны искренне хотят прекращения боевых действий на Украине, так как помнят её как часть Советского Союза и хорошо к ней относятся. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пресс-конференции с российскими СМИ, которая проходит в Голубом зале Константиновского дворца.

"Когда мы говорим, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам в борьбе за независимость, нужно не забывать, что в это время Украина была частью Советского Союза. Они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращён", — подчеркнул Путин, добавив, что делают они это не под давлением извне, а "исходя из внутренних побуждений".