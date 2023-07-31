Успеть к Рождеству: Как Киев готовится к захвату Крыма Политолог Дмитрий Родионов — о том, зачем Киев пытается кошмарить Крым и для чего Британии нужна эта стратегия. 30 июля, 22:40 Операция против Крыма будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданных Британией, США и Германией. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

Британские войска готовят украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества, сообщает Daily Express со ссылкой на источник.

"Прибыло уже более двух тысяч солдат. Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданных Британией, США и Германией", — отмечается в публикации.

Кроме того, сообщается, что ВСУ будут применять специальную технику для подрыва и паралича российских войск. В некоторых местах бронетанковые подразделения будут вклиниваться в оборону. Также для атак на Крым Британия собирается поставить Киеву новую партию ракет большой дальности.

Учения военнослужащих ВС Украины на военной базе в Южной Англии. Фото © ТАСС / AP / Frank Augstein

В материале также говорится, что обучение будет проходить в закрытом военном лагере в Оукхэмптоне, Девон, в который не допускаются другие воинские части и представители общественности. По словам источника издания, акцент делается на применении гибкой тактики НАТО, что якобы должно помочь ВСУ "сформировать поле боя, прежде чем нанести удар в самое сердце противника".

Отмечается, что успех операции будет зависеть "от собственной способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности".

Насколько реальна угроза Крыму

Стоит отметить, что для того, чтобы попытаться реализовать этот сценарий, ВСУ необходимо подойти к границам Крыма, т.е. пройти насквозь через всю Херсонскую область.

Эксперты не раз отмечали, что значительной "перемогой" для ВСУ станут захват Мелитополя и выход к Азовскому морю, что позволит, во-первых, перерезать сухопутный коридор в Крым, во-вторых, рассечь нашу группировку, фактически создав условия для выдавливания херсонской её части в Крым. Кроме того, в случае успеха ВСУ получали бы плацдарм для обстрелов не только северной части Крыма, но и Мариуполя. Собственно, как можно судить, именно это и было главной целью Киева и не случайно именно там было направление главного удара.

Крымский мост является одной из главных целей ВСУ. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Однако ситуация для Киева оказалась оптимистичной только на словах. В реальности за два месяца они так и не смогли прорвать линию обороны российских войск даже ценой колоссальных потерь в ходе т. н. мясных штурмов личного состава и хвалёной западной техники, которая, по словам украинских пропагандистов, должна была изменить ход конфликта.

Таким образом, ни о каком "штурме Крыма" танковыми колоннами и речи быть не может, если не будет решена задача выхода к нему.

Кроме того, Крым не просто так называют "непотопляемым авианосцем", там развёрнута мощнейшая межвидовая группировка, и, пожалуй, трудно представить себе более защищённый в военном плане регион России. Сравнивать можно разве что с Калининградом. И британцы должны хорошо это понимать. Характерно, что в военных документах НАТО и Калининград, и Крым называются "зонами запрета доступа" (Anti-Access/AreaDenial), т.е. объектами, попытка штурма которых будет сопряжена с гигантскими потерями, а результат будет весьма и весьма сомнительным.

Сомнительно, что британцы не в курсе и питают какие-то надежды, тем более что ВСУ уже показали себя на поле боя. Прямо скажем, не очень удовлетворительно.

Психологическая угроза

Кстати, если бы они и впрямь готовили подобную операцию, едва ли они позволили бы слить её прессе. Так что выглядит это скорее как психологическая угроза крымчанам. Плюс работа на внутреннюю аудиторию, изображение гипотетических побед, которыми можно оправдывать продолжение поддержки Киева, который никак не может продемонстрировать никаких достижений.

К слову, это вполне сочетается с угрозами в адрес Крыма со стороны украинских политиков, число которых в последнее время резко возросло. Очевидно, после успехов ВСУ прошлой осенью у многих началось "головокружение от успехов" и впаривать любую дичь от "захвата Крыма" до "захвата Москвы" стало намного легче.

В начале февраля врио главы украинского МВД Игорь Клименко заявил, что его министерство начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Фото © Getty Images / Scott Peterson

Напомню, в начале февраля врио главы украинского МВД Игорь Клименко заявил , что его министерство начало формирование штурмовых бригад для захвата Крыма и Донбасса. Он тогда тоже хвастался, что, дескать, бойцов ждут "высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой".

Понятно, что "взятие" Крыма ВСУ сегодня выглядит фантастически, однако это не означает, что у Киева нет возможностей существенно осложнить жизнь полуострову.

Конечно, всё будет зависеть в первую очередь от итогов контрнаступления, от того, удастся ли Киеву выполнить задачу по выходу к Азовскому морю, что может дать ему возможность продвинуться вплотную к Крыму.

Если гипотетически представить себе, что у них это получится, повторю, у них появится возможность обстреливать как минимум север Крыма, а если Киев, как утверждает Daily Express, получит от Запада более дальнобойные ракеты — то и весь полуостров.

Блокада Крыма: блеф или реальность?

Возникает реальная опасность блокады Крыма. О том, что Украина готовится к этому, весной сообщил военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник.

Для реализации плана блокады Крыма Киеву необходимы авиация и дальнобойные ракеты. Фото © Getty Images / vblinov

"Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике это не есть такое прям сверхсложное задание", — заявил он . Правда, по его же словам, для реализации этого плана Киеву необходимо разрушить Крымский мост, что невозможно сделать без авиации и дальнобойных ракет.

И вот тут мы снова возвращаемся к вопросу дальнобойных ракет, о возможности предоставления которых пишут британские СМИ.

Как ещё Киев может атаковать Крым

Впрочем, кошмарить Крым Киеву удаётся и без ракет. Буквально минувшей ночью была совершена атака на полуостров при помощи 25 беспилотников. Атака была успешно отбита силами ПВО и РЭБ, обошлось без пострадавших. Однако так бывает не всегда. Чуть более недели назад в Крыму в результате удара беспилотника погибла 14-летняя девочка — и это далеко не единичный случай.

Уже второй теракт, в том числе с использованием беспилотников (только морских), совершён недавно против Крымского моста. Конечно, о разрушении моста речь не шла, но Киев уже демонстрировал, что может на какой-то срок парализовать движение. А что если у них появятся те самые дальнобойные ракеты и (или) самолёты?

Некоторые эксперты предрекают поставки Киеву западной авиации. Фото © Getty Images / Artyom Anikeev / Stocktrek Images

Сочетание двух успехов ВСУ — перерезание сухопутного коридора и парализация движения по Крымскому мосту — это путь к блокаде полуострова. Казалось бы, ничего нового, Крым же переживал блокаду: транспортную, продуктовую, энергетическую, водную. Однако тогда не велось полномасштабных боевых действий. И не было угрозы атаки на паромы, не требовалось обеспечивать им дополнительную защиту, а значит, снимать войска с других направлений.

Подобное развитие событий не стало бы полной военной катастрофой, но удар мог бы быть чрезвычайно болезненным. Не говоря уже о психологическом эффекте.

Следует понимать, что с нами ведут полноценную войну и противника, воодушевлённого своими успехами, к тому же вооружённого Западом по последнему слову техники, недооценивать не стоит, равно как и его бравурные заявления, на первый взгляд выглядящие бредом сумасшедшего. Они поставили себе цель "вернуть" Крым и не успокоятся, пока их не успокоят. А Запад, провозгласивший целью стратегическое поражение России, будет помогать Украине до последнего украинца. В том числе дальнобойными ракетами и авиацией. Вопрос времени. И вполне возможно, что озвученная дата "до Рождества" не взята с потолка — как раз к концу года некоторые эксперты предрекают поставки Киеву западной авиации.

Они рассчитывают на то, что в этом случае линия фронта может спуститься к Крыму. Наша же задача — отодвинуть её как можно выше, лишив Украину выхода к морю и даже гипотетической возможности угрожать.

Авторы Дмитрий Родионов