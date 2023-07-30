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30 июля, 18:20

В Таллине задержали забросавшего яйцами Посольство России, и это может быть Бабченко*

В Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами Посольство России

В Таллине ночью задержали мужчину, который забросал яйцами Посольство России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны республики.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания Посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", рассказали там.

По данным СМИ, речь может идти о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*, который в РФ признан иноагентом. По данным Delfi, он забросал яйцами стену Посольства России прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан.

МВД объявило в розыск инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко

МВД объявило в розыск инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко

Лайф напоминает, в России Аркадий Бабченко* не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но вскоре он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко* извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Никита Осипов
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