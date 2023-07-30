В Таллине задержали забросавшего яйцами Посольство России, и это может быть Бабченко*

В Таллине ночью задержали мужчину, который забросал яйцами Посольство России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны республики.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания Посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", — рассказали там.

По данным СМИ, речь может идти о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*, который в РФ признан иноагентом. По данным Delfi, он забросал яйцами стену Посольства России прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан.