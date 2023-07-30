В Таллине задержали забросавшего яйцами Посольство России, и это может быть Бабченко*
В Таллине задержали мужчину, который забросал яйцами Посольство России
В Таллине ночью задержали мужчину, который забросал яйцами Посольство России. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны республики.
"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену здания Посольства Российской Федерации в Таллине. Полицейский патруль на месте задержал мужчину, против него было возбуждено уголовное дело", — рассказали там.
По данным СМИ, речь может идти о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*, который в РФ признан иноагентом. По данным Delfi, он забросал яйцами стену Посольства России прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан.
Лайф напоминает, в России Аркадий Бабченко* не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но вскоре он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко* извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky