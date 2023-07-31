Основателя японской секты "Аум синрикё"* казнили, признав до этого вменяемым, выяснили СМИ

Основателя и предводителя японской террористической секты "Аум синрикё"* Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара, повесили в июле 2018 года после того, как психиатры признали его вменяемым и указали на то, что осуждённый может имитировать душевную болезнь. Об этом сообщает газета Asahi Shimbun со ссылкой на официальные документы.

Суд, рассматривающий иск родственников Асахары с 2021 года, получил выжимку из материалов медосмотров осуждённого. Его близкие требуют признать незаконным решение о повешении и настаивают на его психической невменяемости. В подобном случае законодательство Японии предусматривает отмену решения главы Минюста. И теперь родственники Асахары требуют предоставить им первичные документы осмотров, а также надеются получить от государства денежную компенсацию.

Напомним, "Аум Синрикё"* была организована Сёко Асахарой в Японии в 1987 году. В марте 1995-го члены секты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести. Основателя экстремистской секты "Аум синрикё" казнили по приговору суда 6 июля 2018 года. Родственники просили передать им прах Асахары, чтобы развеять его в Тихом океане.