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31 июля, 10:15

Названы полки и подразделения, отличившиеся при освобождении Ковалёвки и Сергеевки

Шойгу сообщил об освобождении Ковалёвки, Сергеевки и ж/д станции Молчановка

За последнее время в ходе специальной военной операции были освобождены населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожная станция Молчановка — на Купянском. Об этом проинформировал в понедельник на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"Используя манёвр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", — проинформировал глава ведомства.

Среди особо отличившихся подразделений и частей он назвал 15-ю мотострелковую бригаду, 234-й десантно-штурмовой полк, 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-сапёрный полк и 23-й истребительный авиационный полк.

Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ у освобождённой Сергеевки

Российские штурмовики захватили опорные пункты ВСУ у освобождённой Сергеевки

Ранее Лайф сообщал, что российские силы также захватили ряд опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе освобождённой на прошлой неделе Сергеевки Луганской Народной Республики. Армия на этом направлении продвинулась в глубину обороны ВСУ на полтора километра.

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ТАСС / Александр Полегенько

Марина Калегина
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