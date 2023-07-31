Названы полки и подразделения, отличившиеся при освобождении Ковалёвки и Сергеевки

За последнее время в ходе специальной военной операции были освобождены населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожная станция Молчановка — на Купянском. Об этом проинформировал в понедельник на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ министр обороны Сергей Шойгу.

"Используя манёвр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населённые пункты Ковалёвка и Сергеевка на Краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на Купянском направлении", — проинформировал глава ведомства.

Среди особо отличившихся подразделений и частей он назвал 15-ю мотострелковую бригаду, 234-й десантно-штурмовой полк, 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-сапёрный полк и 23-й истребительный авиационный полк.