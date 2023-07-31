Минобороны Греции случайно показало секретные военные карты
Antitheto: В Греции Минобороны случайно обнародовало фото секретных военных карт
Замминистра обороны Греции перед секретной картой. Фото © antitheto.gr
В Греции Министерство национальной обороны по недосмотру опубликовало фото секретных военных карт. На это обратил внимание портал antitheto.gr. Снимки были разосланы СМИ вместе с пресс-релизом.
Сделаны они были в ходе визита замминистра обороны Никоса Хардалиаса на военные объекты в рамках проверки после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа-Анхиалосе.
"Министерство национальной обороны опубликовало фотографии секретных военных карт, которые заместитель министра рассматривает во время "проверки" одного из объектов", — отмечает портал.
После такого "недопустимого инцидента" Минобороны Греции сообщило, что эти проверки прекращены, а посещение Хардалиасом аэродромов Петсали, Араксос и Андравида отложены. СМИ отметили, что это очередное фиаско Минобороны после пожара на складах боеприпасов.
Напомним, около города Неа-Анхиалос в Греции вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, который сопровождался детонацией снарядов.