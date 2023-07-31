Минобороны Греции случайно показало секретные военные карты

В Греции Министерство национальной обороны по недосмотру опубликовало фото секретных военных карт. На это обратил внимание портал antitheto.gr. Снимки были разосланы СМИ вместе с пресс-релизом.

Сделаны они были в ходе визита замминистра обороны Никоса Хардалиаса на военные объекты в рамках проверки после пожаров на складах боеприпасов 111-го авиакрыла в Неа-Анхиалосе.

"Министерство национальной обороны опубликовало фотографии секретных военных карт, которые заместитель министра рассматривает во время "проверки" одного из объектов", — отмечает портал.

После такого "недопустимого инцидента" Минобороны Греции сообщило, что эти проверки прекращены, а посещение Хардалиасом аэродромов Петсали, Араксос и Андравида отложены. СМИ отметили, что это очередное фиаско Минобороны после пожара на складах боеприпасов.