Мощный взрыв на складе боеприпасов ВВС Греции случайно попал в прямой эфир
В Греции несколько человек получили ранения из-за взрывов на складе боеприпасов
Около города Неа-Анхиалос в Греции вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, который сопровождается детонацией снарядов. В Сети появилось видео с места ЧП, на котором слышен взрыв прямо во время прямого эфира местного телеканала ERT.
В Греции загорелся склад с боеприпасами. Видео © Twitter / Lilian
На кадрах девушка-журналист рассказывает о ситуации рядом со складом, но внезапно раздаётся оглушительный хлопок — и камера едва не падает из рук оператора. На заднем фоне видно, что площадь пожара значительная, дым застилает небо.
"Сейчас в районе, где на военном объекте взрываются ракеты греческих ВВС, развивается наихудший сценарий", — рассказали в греческом Генштабе.
По предварительной информации, ближайшие дома получили повреждения, взрывной волной в некоторых из них выбиты стёкла. Несколько человек ранены, их число устанавливается. К месту ЧП стянули четыре машины скорой помощи.
Напомним, в Греции уже неделю полыхают лесные пожары. Из-за этого власти эвакуировали тысячи отдыхающих на острове Родос. Бывший министр обороны страны Панос Камменос ранее призвал власти повернуться лицом к России и обратиться за помощью в ликвидации ЧС. По его словам, пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200.
Twitter / Lilian