Мощный взрыв на складе боеприпасов ВВС Греции случайно попал в прямой эфир

Около города Неа-Анхиалос в Греции вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, который сопровождается детонацией снарядов. В Сети появилось видео с места ЧП, на котором слышен взрыв прямо во время прямого эфира местного телеканала ERT.

В Греции загорелся склад с боеприпасами. Видео © Twitter / Lilian

На кадрах девушка-журналист рассказывает о ситуации рядом со складом, но внезапно раздаётся оглушительный хлопок — и камера едва не падает из рук оператора. На заднем фоне видно, что площадь пожара значительная, дым застилает небо.

"Сейчас в районе, где на военном объекте взрываются ракеты греческих ВВС, развивается наихудший сценарий", — рассказали в греческом Генштабе.