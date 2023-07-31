Врач предупредил, что лекарства способны провоцировать солнечные ожоги
Токсиколог Водовозов: Лекарства могут провоцировать появление солнечных ожогов
Некоторые лекарства приводят к необычной реакции кожи на ультрафиолетовое излучение, и зачастую она похожа на аллергическую. Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.
"Сейчас солнце активное, идёт мощное излучение, и у некоторых людей может возникать довольно странная реакция на него. Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было", — отметил он в беседе с радио Sputnik.
По словам врача, у таких препаратов есть редкое побочное явление — фотосенсибилизация, то есть повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению. Подобная реакция на солнце встречается всего у 1% населения Земли, однако это десятки миллионов людей. Заранее понять, коснётся ли это конкретного человека, невозможно.
Медик призвал подробно изучать инструкции к лекарствам. Если окажется, что препарат может вызывать побочную реакцию, стоит усилить меры защиты: передвигаться в тени, носить головной убор и очки, не забывать про кремы — подойдут те, у которых показатель SPF более 30. Также Водовозов призвал не находиться на активном солнце с 11 до 16 часов.
Токсиколог добавил, что такой побочный эффект может появиться после приёма нестероидных противовоспалительных средств, даже ибупрофена. Оральные контрацептивы также могут вызывать фотоаллергию.
Кроме того, некоторые препараты не стоит запивать соком, иначе снизится их эффективность. Об этом рассказала педиатр Кристина Никитина.
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