Врач предупредил, что лекарства способны провоцировать солнечные ожоги

Некоторые лекарства приводят к необычной реакции кожи на ультрафиолетовое излучение, и зачастую она похожа на аллергическую. Об этом предупредил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

"Сейчас солнце активное, идёт мощное излучение, и у некоторых людей может возникать довольно странная реакция на него. Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было", — отметил он в беседе с радио Sputnik.

По словам врача, у таких препаратов есть редкое побочное явление — фотосенсибилизация, то есть повышение чувствительности организма к ультрафиолетовому излучению. Подобная реакция на солнце встречается всего у 1% населения Земли, однако это десятки миллионов людей. Заранее понять, коснётся ли это конкретного человека, невозможно.

Медик призвал подробно изучать инструкции к лекарствам. Если окажется, что препарат может вызывать побочную реакцию, стоит усилить меры защиты: передвигаться в тени, носить головной убор и очки, не забывать про кремы — подойдут те, у которых показатель SPF более 30. Также Водовозов призвал не находиться на активном солнце с 11 до 16 часов.

Токсиколог добавил, что такой побочный эффект может появиться после приёма нестероидных противовоспалительных средств, даже ибупрофена. Оральные контрацептивы также могут вызывать фотоаллергию.