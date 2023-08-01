Терапевт развеяла самые популярные мифы о причинах ОРВИ летом

Большая часть вирусов, вызывающих ОРВИ, распространяются зимой и осенью. И только небольшая часть циркулирует в тёплую и влажную погоду, в том числе энтеровирусы и вирус парагриппа, объяснила "Газете.ru" врач-терапевт, врач УЗД "Инвитро-Воронеж" Светлана Куприна.

"Причина вирусной инфекции — контакт с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета", — рассказала Куприна.

По её словам, простудиться от сквозняка в жару тоже нельзя. Болезнь может возникнуть из-за резкой смены температур, когда после жары человек попадает в более холодное помещение со сквозняком.

Нельзя заболеть и от кондиционеров при их правильной эксплуатации. Проблемы могут возникнуть, когда температурная разница между воздухом на улице и в помещении превышает 10 градусов. В этом случае возможно переохлаждение, которое может вызвать ОРЗ у людей, у которых выше риск активации патогенной флоры. Медик посоветовала чаще менять фильтры кондиционера и при необходимости использовать увлажнитель воздуха.

Также, подчеркнула Куприна, невозможно простыть от мороженого, так как простуда — это вирусное заболевание, которое передаётся от других людей и с популярным летним лакомством оно никак не связано.

"У некоторых людей могут быть болезненные ощущение в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду. Однако нет никаких достоверных данных об обострении хронических заболеваний уха, горла и носа из-за употребления мороженого. Более того, мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине", — резюмировала врач.