Улыбался и сосал соску: Насквозь промокшая коляска с младенцем найдена в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре местные жители обнаружили насквозь промокшую и брошенную голубую коляску с младенцем. Об этом сообщает Прокуратура Хабаровского края.

По данным местных СМИ, на бесхозную коляску, которая мокла под дождём, обратили внимание сотрудники магазина "Луч" во дворе жилого дома за торговой точкой. Малыш спокойно лежал, не показывал признаков беспокойства, улыбался и сосал соску. В коляске, которая была не из дешёвых, не было ни документов, ни вещей. Ребёнок выглядел здоровым.

Вполне возможно, что ребёнок пролежал на улице всю ночь. Нашедшие младенца предположили, что его семья может жить на улице Лазо, так как коляску видели в районе детсада № 29, который расположен неподалёку. Сейчас ребёнок доставлен в медучреждение, где его осматривают специалисты. Его жизни ничего не угрожает.

"Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку соблюдения прав несовершеннолетнего, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений", — сказано в сообщении и указано, что сейчас ведутся поиски родителей мальчика.