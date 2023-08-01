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1 августа, 08:54

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первый сигнал тревоги прозвучал в 11:07 в Днепропетровской области, после чего в течение получаса предупреждение распространилось на всю страну.

Зеленский уволил глав четырёх районов Киева из-за состояния бомбоубежищ

Зеленский уволил глав четырёх районов Киева из-за состояния бомбоубежищ

Ранее власти Киева выяснили, что треть находящихся в Киеве бомбоубежищ (около тысячи из имеющихся трёх тысяч "пунктов несокрушимости") были сняты с учёта по причине непригодности. Они призвали местных предпринимателей "пожертвовать" своими частными подземными владениями.

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Getty Images / Roman Pilipey

Александра Вишнякова
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