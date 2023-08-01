На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Первый сигнал тревоги прозвучал в 11:07 в Днепропетровской области, после чего в течение получаса предупреждение распространилось на всю страну.