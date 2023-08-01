Люди прыгают из окон, спасаясь от страшного пожара в многоэтажке в Алма-Ате — видео
Опубликовано видео с места спасения жителей горящей многоэтажки в Алма-Ате
В Алма-Ате тушат пожар в 16-этажном жилом доме на территории ЖК "Аккент". По данным местного МЧС, в лифтовой шахте загорелись электрокабели. Пожару присвоен повышенный ранг опасности. На кадрах с места видно, что люди выпрыгивают из окон, спасаясь от густого дыма, а некоторые в отчаянии даже выбрасывают детей. Соседи растянули во дворе простыни и матрасы, чтобы ловить погорельцев. О пострадавших не сообщается.
Кадры с места спасения жителей горящей многоэтажки в Алма-Ате. Видео © SHOT
Напомним, что в конце июня два человека погибли в результате пожара в подмосковном Королёве. Пламя охватило две квартиры на 14-м и 15-м этажах, после чего люди в панике стали выпрыгивать из окон. Кадры с места трагедии публиковал Лайф.