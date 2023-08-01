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1 августа, 18:41

"Как иронично!": Британцы публично высмеяли Сунака на пивном фестивале

Sky News: Британского премьера Сунака высмеяли на пивном фестивале в Лондоне

Британского премьер-министра Риши Сунака прилюдно подкололи во время пивного фестиваля в Лондоне. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Участник пивного фестиваля иронизирует над Риши Сунаком. Видео © twitter / SkyNews

"Премьер-министр, как иронично, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами решили выпить пинту", — отметил один из мужчин в толпе. Другой посетитель фестиваля был менее дружелюбен и уличил премьера в том, что он заявился на фестиваль и наливает себе пива только для того, чтобы пропиариться.

Глава британского кабмина отметился на фестивале в рамках продвижения свежего закона о новых акцизах на алкоголь. Начиная с 1 августа размер налога будет определяться в зависимости от объёмной доли спирта, которая содержится в напитке. Изменения вызовут рост цен на крепкое спиртное и, как следствие, падение стоимости слабоалкогольных напитков.

Британского премьера уличили в необычном подходе к выбору ручек

Британского премьера уличили в необычном подходе к выбору ручек

Ранее в этом году с британским премьером случился другой конфуз. Риши Сунаку выписали штраф за то, что он не пристегнулся в автомобиле во время движения. А попался он на этом полицейским до смешного нелепо: политик сам засвидетельствовал против себя, опубликовав снятый собственноручно видеоролик из салона своего автомобиля.

Обложка ©

Twitter / SkyNews

Юрий Лысенко
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