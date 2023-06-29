Британского премьера уличили в необычном подходе к выбору ручек

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пользуется ручками со стирающимися чернилами, однако, по словам его представителя, никогда не прибегал к функции удаления текста. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Журналисты заметили, что Сунак часто пользуется одноразовой перьевой ручкой известного бренда со стираемыми чернилами. Будучи министром финансов, он подписывал такой ручкой соглашение со Швейцарией, а также использовал её на переговорах G20. Эту же ручку он, уже в должности премьера, держал в руках на пресс-конференции по Brexit с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен в феврале, на брифингах с журналистами и на других мероприятиях. Репортёры задались вопросом, как это сочетается с принципами прозрачности деятельности правительства.

Представитель премьера заверил, что тот никогда не стирал текст с помощью этой ручки. По его словам, просто это одна из лучше всего продаваемых перьевых ручек, её стоимость пять фунтов, и ею пользуются все гражданские службы страны.

Газета также цитирует представителя оппозиционной Лейбористской партии, который заявил, что премьер-министр "пристрастился к увиливанию", но стирающиеся чернила не смогут прикрыть "мрачные результаты неудач и нарушения обещаний".