Миллионы британцев столкнулись с голодом из-за роста цен

Каждый седьмой житель Великобритании (около 11,3 млн человек) в прошлом году голодал из-за отсутствия денег. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации The Trussell Trust.

"Продовольственные банки зафиксировали самую высокую потребность [в еде], превышающую даже показатели пандемии, поскольку доходы большего числа людей не смогли покрыть стоимость предметов первой необходимости", — сказано в докладе.

Исследователи перечислили несколько причин этого, включая проблемы в системе социального обеспечения и продолжающийся кризис, вызванный ростом стоимости жизни. В докладе отмечается, что в 2022 году только 7% нуждающихся жителей Соединённого Королевства была оказана продовольственная помощь, в то время как 71% британцев с низким уровнем доходов вообще никакой поддержки не получили.

В Министерстве труда и пенсионного обеспечения в ответ на доклад сообщили, что государство предоставляет нуждающимся финансовую помощь в размере 3300 фунтов стерлингов ($4206) на семью в год.

Ситуация может усугубиться, поскольку продукты питания и напитки в Великобритании в мае подорожали на 18,3%, а в июне — на 14,6%.