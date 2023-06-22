Британцы стали чаще красть в магазинах мясо и алкоголь

Количество краж в продуктовых магазинах Великобритании достигло максимума за последние десять лет из-за роста стоимости жизни. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS).

"Более 1,1 миллиона случаев краж было зафиксировано в 2022 году по сравнению с 970 тысячами годом ранее, был достигнут самый высокий уровень за десятилетие", — отмечается в статье.

Воровать чаще стали мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Как показал опрос ACS, почти 80% респондентов считают, что всплеск краж связан с ростом стоимости жизни. Большинство работников магазинов также отметили то, что в прошлом году их вербально оскорбляли.

По данным газеты, для сокращения числа краж магазины начали уменьшать количество товара на полках и вешать ярлыки безопасности на некоторые продукты, например на стейки, сыры и масло.