Британцы стали чаще красть в магазинах мясо и алкоголь
FT: В Британии число краж в продуктовых магазинах достигло максимума за 10 лет
Количество краж в продуктовых магазинах Великобритании достигло максимума за последние десять лет из-за роста стоимости жизни. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации минимаркетов (ACS).
"Более 1,1 миллиона случаев краж было зафиксировано в 2022 году по сравнению с 970 тысячами годом ранее, был достигнут самый высокий уровень за десятилетие", — отмечается в статье.
Воровать чаще стали мясо, алкоголь и кондитерские изделия. Как показал опрос ACS, почти 80% респондентов считают, что всплеск краж связан с ростом стоимости жизни. Большинство работников магазинов также отметили то, что в прошлом году их вербально оскорбляли.
По данным газеты, для сокращения числа краж магазины начали уменьшать количество товара на полках и вешать ярлыки безопасности на некоторые продукты, например на стейки, сыры и масло.
Ранее Лайф писал, что цены на еду в Британии могут вырасти из-за подрыва Каховской ГЭС. Как указала газета Telegraph, всё потому, что в результате ЧП было затронуто около 500 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
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