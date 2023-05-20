В Британии впервые с 2008 года сократилось число миллиардеров

В Великобритании сократилось количество миллиардеров, пишет газета Sunday Times, приводя собственный рейтинг самых богатых персон страны. Примечательно, что уменьшение показателей произошло впервые с 2007–2008 годов, когда бушевал финансовый кризис.

В составленный изданием список попал 171 миллиардер, тогда как год назад их было 177 человек. Правда, их коллективное состояние возросло на 4,5%, то есть на 30,7 млрд фунтов стерлингов, составив в общей массе 683,9 млрд фунтов стерлингов.

Рейтинг возглавила семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа, бюджет которой составляет 35 млрд фунтов стерлингов. На второй позиции оказался владелец международной химической компании Ineos Джим Рэтклифф, хотя ещё в прошлом году он занимал 27-ю строчку. Ему принадлежит 29,7 млрд фунтов стерлингов. На третьей позиции —американский и британский предприниматель Леонид Блаватник, владеющий 28,6 млрд фунтов стерлингов.