С 1 сентября в России станет платным ряд медицинских услуг

Некоторые виды медицинской помощи в России станут платными с 1 сентября. Об этом заявила медицинский адвокат коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко.

"Раньше скорая медицинская помощь, а также помощь при обострении болезни всегда оказывалась бесплатно. Теперь же неотложную помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических хворей, если это не угрожает жизни, исключили из списка запретов на платные услуги", — приводит её слова агентство "Прайм".

Также предполагается плата за обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по желанию человека.

Кроме того, придётся заплатить за лекарства, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов и не были закуплены стационаром. Изменения планируются и в отношении медицинских изделий и лечебного питания, которые не получилось купить на бюджетные средства. Помимо этого платным станет индивидуальное наблюдение медсестры за пациентом, если его не назначил врач. Пациентам, которые не подтверждают свою личность, тоже придётся заплатить.

Постановление кабмина вступает в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 2026 года.