Доллар и евро резко подорожали на Мосбирже
Евро превысил 102 рубля впервые с 20 июля, а доллар — 93 рубля с 6 июля
На Московской бирже курс евро подскочил выше 102 рублей, что произошло впервые с 20 июля текущего года. Об этом говорят данные торгов.
На 12:05 (по Москве) европейская валюта поднялась на 0,87% и торговалась на отметке в 102,06 рубля. К настоящему моменту евро зафиксировался на позиции в 102,2 рубля.
В это же время доллар сначала добавил 0,58% и котировался на уровне 92,78 рубля, к 13:00 (по Москве) рост ускорился — и теперь американская валюта поднялась до 93,16 рубля (+0,9%), что произошло впервые с 6 июля. Юань вырос на 0,97% — до 12,96 рубля.
Опасные операции: Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту и от каких вложений лучше отказаться
Ранее сообщалось, что "Райффайзенбанк" в связи с пересмотром валютной позиции принял решение временно приостановить ряд операций с наличными долларами и евро. Кредитная организация с 1 августа перестанет принимать и покупать эти валюты у физлиц.
ТАСС / Владимир Баранов