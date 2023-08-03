Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил пепел на высоту около трёх километров
Вулкан Эбеко. Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
На вулкане Эбеко Большой Курильской гряды произошёл выброс пепла высотой три километра. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
Пепловый выброс был зафиксирован 3 августа в 01:50 по местному времени (2 августа в 16:50 мск).
Как сообщили в МЧС по Сахалинской области, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км. По информации ЕДДС Северо-Курильска, пеплопад не наблюдался, а запаха сероводорода не было. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко в последнее время достаточно часто проявляет активность. Только за лето он уже четырежды выбрасывал пепел. В последний раз это произошло 29 июля, когда его высота также составила три километра.