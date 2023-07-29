Пепловый выброс произошёл на курильском вулкане Эбеко

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"На вулкане Эбеко (высота 1156 метров, расположен в семи километрах северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту три километра над кратером", — говорится в сообщении.