Пепловый выброс произошёл на курильском вулкане Эбеко
МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
Пепловый выброс произошёл на вулкане Эбеко. Обложка © Telegram / МЧС Сахалин
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
"На вулкане Эбеко (высота 1156 метров, расположен в семи километрах северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту три километра над кратером", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пепел разлетелся в северо-западном направлении на расстояние более пяти километров. При этом в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад и не ощущался запах сероводорода. В МЧС подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.
Напомним, что Эбеко в последнее время стал часто проявлять свою активность. Так, 5 июня столб поднимался на пять километров, 29 июня его фиксировали на трёхкилометровой отметке. Также 10 июля Эбеко выбросил пепел на высоту два километра.