Регион

Уведомления отключены

29 июля, 05:20

Пепловый выброс произошёл на курильском вулкане Эбеко

МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра

<p>Пепловый выброс произошёл на вулкане Эбеко. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/info65mchs/3771" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Сахалин</a></p>

Пепловый выброс произошёл на вулкане Эбеко. Обложка © Telegram / МЧС Сахалин

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко в Сахалинской области. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

"На вулкане Эбеко (высота 1156 метров, расположен в семи километрах северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту три километра над кратером", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пепел разлетелся в северо-западном направлении на расстояние более пяти километров. При этом в Северо-Курильске не наблюдался пеплопад и не ощущался запах сероводорода. В МЧС подчеркнули, что угрозы для местных жителей нет.

Профессор назвал примерные сроки извержения вулкана, способного изменить климат

Профессор назвал примерные сроки извержения вулкана, способного изменить климат

Напомним, что Эбеко в последнее время стал часто проявлять свою активность. Так, 5 июня столб поднимался на пять километров, 29 июня его фиксировали на трёхкилометровой отметке. Также 10 июля Эбеко выбросил пепел на высоту два километра.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Сахалинская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров