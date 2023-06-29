Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трёхкилометровый столб пепла
На вулкане Эбеко новый выброс пепла, столбы дыма поднялись на высоту до трёх километров. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин".
Шлейф распространился в северо-восточном направлении. Исполин уже не в первый раз проявляет активность в последнее время.
Эбеко — действующий вулкан, который достигает высоты 1156 метров. Он расположен в шести км от Северо-Курильска на острове Парамушир.
Ранее Лайф сообщал, что на курильском вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области 5 июня был зафиксирован выброс пепла в три километра высотой. В Северо-Курильске пеплопада не было.
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