Вулкан Эбеко на Курилах выбросил трёхкилометровый столб пепла

На вулкане Эбеко новый выброс пепла, столбы дыма поднялись на высоту до трёх километров. Об этом сообщает телеграм-канал "ЧП Сахалин".

Шлейф распространился в северо-восточном направлении. Исполин уже не в первый раз проявляет активность в последнее время.

Эбеко — действующий вулкан, который достигает высоты 1156 метров. Он расположен в шести км от Северо-Курильска на острове Парамушир.