Профессор назвал примерные сроки извержения вулкана, способного изменить климат

Теоретически мощное извержение вулкана может изменить климат Земли, но для этого оно должно быть катастрофическим. Об этом заявил профессор РАН Алексей Собисевич. По его словам, обычные извержения могут вносить коррективы в климат планеты, но на небольшой срок.

"Это могут быть максимум годы или месяцы, но для хорошего изменения климата извержение должно быть действительно катастрофическим", — подчеркнул Собисевич в беседе с телеканалом "Звезда".

Он заверил, что такое вряд ли случится в ближайшие годы. Пока предпосылок для этого события нет. Возможно, оно произойдёт через сотни тысяч лет.