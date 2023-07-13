Профессор назвал примерные сроки извержения вулкана, способного изменить климат
Профессор Собисевич: Способное изменить климат извержение вулкана нам не грозит
Теоретически мощное извержение вулкана может изменить климат Земли, но для этого оно должно быть катастрофическим. Об этом заявил профессор РАН Алексей Собисевич. По его словам, обычные извержения могут вносить коррективы в климат планеты, но на небольшой срок.
"Это могут быть максимум годы или месяцы, но для хорошего изменения климата извержение должно быть действительно катастрофическим", — подчеркнул Собисевич в беседе с телеканалом "Звезда".
Он заверил, что такое вряд ли случится в ближайшие годы. Пока предпосылок для этого события нет. Возможно, оно произойдёт через сотни тысяч лет.
Ранее Лайф писал, что учёные обнаружили 19 тысяч ранее неизвестных вулканов. О них не знали в основном потому, что они подводные. В этом-то их самая большая опасность.
ТАСС / AP / Marco Di Marco