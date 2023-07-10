Курильский вулкан Эбеко выбросил вновь пепел
ГУ МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра
Вулкан Эбеко на острове Парамушир Курильской гряды выбросил пепел на высоту в два километра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области
"Поступила информация от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН (Института морcкой геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН. — Прим. Лайфа), что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в семи км северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту два км над уровнем моря", — говорится в опубликованном сообщении.
Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров. По данным Единой диспетчерской службы, в Северо-Курильске не фиксировали пеплопад или запах сероводорода. Угрозы населению нет.
В последнее время Эбеко часто проявляет свою активность. Так, 5 июня столб поднимался на высоту в пять километров, 29 июня его фиксировали на трёхкилометровой отметке.