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10 июля, 05:20

Курильский вулкан Эбеко выбросил вновь пепел

ГУ МЧС: Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту два километра

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Курильской гряды выбросил пепел на высоту в два километра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области

Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области

"Поступила информация от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН (Института морcкой геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН. — Прим. Лайфа), что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в семи км северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту два км над уровнем моря", говорится в опубликованном сообщении.

Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более пяти километров. По данным Единой диспетчерской службы, в Северо-Курильске не фиксировали пеплопад или запах сероводорода. Угрозы населению нет.

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В последнее время Эбеко часто проявляет свою активность. Так, 5 июня столб поднимался на высоту в пять километров, 29 июня его фиксировали на трёхкилометровой отметке.

Обложка ©

ГУ МЧС России по Сахалинской области

Матвей Константинов
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