Курильский вулкан Эбеко выбросил вновь пепел

Вулкан Эбеко на острове Парамушир Курильской гряды выбросил пепел на высоту в два километра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Выброс пепла на вулкане Эбеко. Фото © ГУ МЧС России по Сахалинской области

"Поступила информация от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения ИМГиГ ДВО РАН (Института морcкой геологии и геофизики Дальневосточного отделения РАН. — Прим. Лайфа), что на вулкане Эбеко (высота 1156 м, расположен в семи км северо-западнее от города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского) произошёл пепловый выброс на высоту два км над уровнем моря", — говорится в опубликованном сообщении.