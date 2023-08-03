Лещенко вспомнил об ушедшей Мирошниченко как о настоящей народной любимице

Народный артист РСФСР, советский и российский певец Лев Лещенко назвал ушедшую из жизни Ирину Мирошниченко удивительной и одной из самых ярких актрис. Он вспомнил, что когда вышел фильм "Я шагаю по Москве", её появление на экране вызвало бурю эмоций.

Красота и органика Ирины Михайловны сделали её настоящей народной любимицей, отметил Лещенко в беседе с RT.

"Она была, конечно, удивительной артисткой, таким пассионарным человеком, излучавшим добро, любовь к людям, любовь к своей профессии. Вселенский человек, настоящая эпоха, легенда нашего Отечества", — отметил он.