Лещенко вспомнил об ушедшей Мирошниченко как о настоящей народной любимице
Народный артист РСФСР, советский и российский певец Лев Лещенко назвал ушедшую из жизни Ирину Мирошниченко удивительной и одной из самых ярких актрис. Он вспомнил, что когда вышел фильм "Я шагаю по Москве", её появление на экране вызвало бурю эмоций.
Красота и органика Ирины Михайловны сделали её настоящей народной любимицей, отметил Лещенко в беседе с RT.
"Она была, конечно, удивительной артисткой, таким пассионарным человеком, излучавшим добро, любовь к людям, любовь к своей профессии. Вселенский человек, настоящая эпоха, легенда нашего Отечества", — отметил он.
Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко скончалась сегодня на 82 году жизни. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий уже подтвердил информацию об уходе звезды "Королевской регаты", "Кремлёвских курантов", "Зимней вишни" и МХТ имени А.П. Чехова. О дате и месте церемонии прощания сообщат позже.
ТАСС / Артём Геодакян