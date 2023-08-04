В Колумбии опровергли сообщения о гибели лидера повстанцев Ивана Маркеса

Один из лидеров расформированной повстанческой группировки "Революционные вооружённые силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Аранго, более известный под псевдонимом Иван Маркес, на самом деле жив. Об этом заявил глава МИД Колумбии Альваро Лейва в беседе с газетой El Tiempo.

"Я всегда знал, что он жив. Его жизнь не была в опасности. В тот момент, когда появились сообщения о его смерти, он был абсолютно жив", — сказал он.

По данным местного журнала Semana, в июле 2022 года на Маркеса напали, в результате чего тот погиб. Однако позднее власти Колумбии опровергли эту информацию и сообщили о госпитализации лидера повстанцев в больницу Каракаса. А 6 июля 2023 года в эфире Canal 1 журналист Ямид Амат заявил о смерти экс-лидера РВСК от последствий покушения. Официального комментария по этому поводу в правительстве страны не дали. 2 августа радио Caracol опубликовало аудиозапись, на которой слышен голос, который, вероятно, принадлежит Маркесу. Тот в начале обращения к товарищам по оружию сказал про август 2023 года. Он также подчеркнул, что его слова "развеют некоторые сомнения".