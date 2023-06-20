Киев показал новые фотографии с Будановым, но к ним есть вопросы

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с начальником ГУР Минобороны Незалежной Кириллом Будановым, который уже на протяжении долгого времени не появлялся на публике после сообщений о тяжёлом ранении.

Помимо Буданова на фотографии также присутствуют сама Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. При этом заметно, что глава украинского ГУР сменил имидж — вместо обычной шевелюры на голове военачальника теперь красуется лысина.

"Обсуждали, обменялись мыслями, запланировали с послом Японии в Украине господином Мацудо до Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — подписала она кадры.

Фото © Facebook (принадлежит экстремистской компании Meta, запрещён на территории РФ) / Emine Dzheppar

Если приглядеться, можно заметить на опубликованных кадрах что-то не то. Например, у Буданова на двух фотографиях абсолютно идентичные поза, а также выражение лица. При этом на втором изображении он единственный из пяти участников встречи не смотрит в камеру. Судя по фото, его взгляд направлен куда-то вдаль.