Киев показал новые фотографии с Будановым, но к ним есть вопросы
МИД Украины опубликовал фото с Будановым после его долгого отсутствия на публике
Обложка © Facebook (Принадлежит экстремистской компании Meta, запрещён на территории РФ) / Emine Dzheppar
Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова опубликовала фото с начальником ГУР Минобороны Незалежной Кириллом Будановым, который уже на протяжении долгого времени не появлялся на публике после сообщений о тяжёлом ранении.
Помимо Буданова на фотографии также присутствуют сама Джапарова и посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. При этом заметно, что глава украинского ГУР сменил имидж — вместо обычной шевелюры на голове военачальника теперь красуется лысина.
"Обсуждали, обменялись мыслями, запланировали с послом Японии в Украине господином Мацудо до Кунинори. Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", — подписала она кадры.
Фото © Facebook (принадлежит экстремистской компании Meta, запрещён на территории РФ) / Emine Dzheppar
Если приглядеться, можно заметить на опубликованных кадрах что-то не то. Например, у Буданова на двух фотографиях абсолютно идентичные поза, а также выражение лица. При этом на втором изображении он единственный из пяти участников встречи не смотрит в камеру. Судя по фото, его взгляд направлен куда-то вдаль.
На самих фотографиях не указаны ни время, ни место. Джапарова также не уточнила, зачем на встрече с японским послом потребовалось присутствие военачальника, ведь обычно глава ГУР не принимает участия в подобных мероприятиях.
Напомним, 15 июня многие СМИ писали, что Буданов получил тяжёлое ранение в результате российского ракетного удара по штаб-квартире разведки в Киеве. Уточнялось даже, что его пришлось госпитализировать в больницу в Берлине. При этом представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что у него хорошо: дела, здоровье и аппетит. Кстати, ещё в начале июня многие украинские СМИ сообщали о смерти военачальника. Несмотря на это, 16 июня Зеленский заявил об участии Буданова в заседании военного кабинета. При этом никаких доказательств факта он не предоставил. А вчера Буданов якобы "ожил" и опроверг сообщения о своей гибели. Комментарий будто от его лица опубликовала газета Kyiv Post.