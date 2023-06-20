Вся правда о судьбе главы военной разведки Украины и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тщательно скрывается президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. <…> А раз не показываете, значит, врёте", — заявил он на своём YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что отказ украинского правительства показать пропавших военачальников живыми на публике лишь подтверждает репутацию Зеленского как лжеца, ведь до этого он уже объявил, что оба мужчины живы и продолжают работать на благо страны.