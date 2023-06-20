Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский скрыл правду о судьбе Буданова и Залужного
Вся правда о судьбе главы военной разведки Украины и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного тщательно скрывается президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил бывший советник экс-президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ни Залужного, ни Буданова нам не показывают, но говорят, что они живые и живее всех живых. <…> А раз не показываете, значит, врёте", — заявил он на своём YouTube-канале.
Соскин подчеркнул, что отказ украинского правительства показать пропавших военачальников живыми на публике лишь подтверждает репутацию Зеленского как лжеца, ведь до этого он уже объявил, что оба мужчины живы и продолжают работать на благо страны.
"Всему, что говорит Зеленский, не стоит верить, он лишь играет роль. <…> Если они живые, то покажите уже", — подчеркнул бывший украинский советник.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что глава военной разведки Украины пострадал в результате российского ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По некоторым данным, он даже был госпитализирован в берлинский госпиталь. При этом не все решили говорить общественности правду. Например, представитель ГУР Минобороны Украины заявил, что у Буданова "отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит". Кстати, ещё в начале июня украинские СМИ пестрили новостями о его смерти. Несмотря на это, 16 июня Зеленский сообщил, что он принял участие в заседании военного кабинета, однако доказательств — фото или видео — не предоставил. Залужный же перестал появляться на публике ещё в начале мая. По одной из версий, он также серьёзно пострадал в результате ракетного удара ВС РФ и перенёс трепанацию черепа.
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