Россиян призвали писать жалобы, если дом не признают аварийным

Если дом признали аварийным, можно переехать в новую комфортную квартиру. Для начала надо попросить городскую администрацию или региональную жилинспекцию обследовать опасное для проживания здание. В обращении важно перечислить дефекты и приложить фотографии. Такие заявления рассматривают в течение 30 дней.

Если же администрация не проводит экспертизу из-за дефицита средств в бюджете, стоит идти в суд. Если дом не признали аварийным, следует направить жалобу в надзорные органы. Кроме того, можно самостоятельно заказать экспертизу у специальной организации и по её итогам уже обратиться в суд.

Как отмечает телеканал "Санкт-Петербург", в первую очередь расселяют дома с угрозой обрушения, а после — по порядку признания аварийными. Если многоквартирный дом посчитали таковым до 1 января 2017 года, однако не включили в программу расселения, следует обратиться в Фонд развития территорий. У собственников есть возможность получить компенсацию или равноценное жильё. Это зависит от особенностей региональной программы. С каждым из жильцов составляется соглашение, где подписываются условия расселения.