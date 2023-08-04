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4 августа, 16:03

На Херсонщине стартовал сбор предложений для народной программы "Единой России"

В Херсонской области запустили сбор предложений для народной программы "Единой России". Встречи кандидатов от партии с местными жителями проходят во всех муниципальных округах, включая прифронтовые.


"Часть проблем, обозначенных на встрече, постараемся решить в ближайшее время. Объекты, на которые обратили внимание жители, внесём в народную программу. Они будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе", — приводит пресс-служба партии слова секретаря Херсонского отделения ЕР, депутата Госдумы Игоря Кастюкевича.

В частности, на встрече с кандидатами в депутаты Херсонской областной думы жители Горностаевки, которую регулярно обстреливают ВСУ, заявили о необходимости организации работы загса. Сейчас для получения документов они вынуждены ездить в Геническ. Кроме того, люди задавали вопросы по работе паспортного стола, а также их интересовал контроль за уровнем цен.

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Ранее сообщалось, что гумцентр "Единой России" подписал соглашение с главами ЛНР и ДНР. Партия намерена усилить помощь республикам с подготовкой и переподготовкой местных педагогов, деятелей стройотрядов, с развитием системы досуговых и культурных центров, а также проведением взаимных консультаций, форумов и конференций.

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Сайт "Единой России"

Наталья Исакова
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