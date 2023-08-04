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4 августа, 17:13

Очень злая выдра атаковала трёх американок на реке

В США три женщины пострадали из-за нападения выдры во время сплава по реке

В США на трёх женщин, которые сплавлялись по реке в штате Монтана, напала выдра. Одну из них госпитализировали с серьёзными укусами. Ещё две отделались лёгкими ранениями. Об этом сообщает телеканал NBC Montana.

Уточняется, что животное напало на женщин в реке Джефферсон, когда они были в воде. Пострадавшие добрались до берега и сообщили о случившемся в службу 911. Выдра уплыла.

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Известно, что одну из женщин доставили в больницу по воздуху. Младший шериф округа Джеймс Эверетт рассказал, что у неё сильно искусаны руки и лицо. В местном Департаменте рыбного хозяйства, дикой природы и парков отметили, что выдры редко нападают на людей, но иногда они делают это в качестве самообороны и защиты детёнышей.

Ранее Лайф писал о том, что в американском штате Флорида акула напала на 20-летнего посетителя пляжа и укусила его за ногу. За последний месяц акулы там уже трижды нападали на людей.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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