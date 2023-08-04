Очень злая выдра атаковала трёх американок на реке

В США на трёх женщин, которые сплавлялись по реке в штате Монтана, напала выдра. Одну из них госпитализировали с серьёзными укусами. Ещё две отделались лёгкими ранениями. Об этом сообщает телеканал NBC Montana.

Уточняется, что животное напало на женщин в реке Джефферсон, когда они были в воде. Пострадавшие добрались до берега и сообщили о случившемся в службу 911. Выдра уплыла.

Известно, что одну из женщин доставили в больницу по воздуху. Младший шериф округа Джеймс Эверетт рассказал, что у неё сильно искусаны руки и лицо. В местном Департаменте рыбного хозяйства, дикой природы и парков отметили, что выдры редко нападают на людей, но иногда они делают это в качестве самообороны и защиты детёнышей.