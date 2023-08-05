В Минске торжественно открыты II Игры стран СНГ
На "Минск-арене" открылись II Игры стран СНГ. Им дал старт президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Объявляю II Игры стран СНГ открытыми", — сказал он.
Лукашенко объявил начало соревнований, которые будут проходить в 11 городах Белоруссии с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В этих играх примут участие более двух тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также гости из 13 других стран. Среди участников будет 408 российских спортсменов.
Ранее Лайф писал о том, что в первом матче на II Играх стран СНГ женская молодёжная сборная России по гандболу обыграла команду Киргизии.
Telegram / pul_1