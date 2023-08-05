Пострадавших в ЧП на Онежском озере доставили на берег
Прокуратура начала проверку после опрокидывания лодки в Карелии
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как в Карелии на Онежском озере перевернулось маломерное судно, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Карельская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности плавания по факту происшествия с маломерным судном", — указано в пресс-релизе.
В ведомстве подтвердили, что все люди с борта перевернувшегося судна были благополучно доставлены на берег.
Как уже писал Лайф, всё произошло днём 5 августа недалеко от посёлка Тиурула Лахденпохского района. По последним данным, на борту перевернувшейся лодки находилось девять человек. Все они отказались от медпомощи.
ТАСС / Пресс-служба Главного управления МЧС Росси