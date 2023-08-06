В Кремле ответили на вопрос, хочет ли Россия больше украинских территорий
Песков: РФ хочет контролировать субъекты, которые записаны в её конституции
Россия хочет контролировать только те субъекты, которые в настоящее время записаны в конституции страны как российские. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста The New York Times о якобы имеющих место попытках Москвы получить больше украинских территорий.
"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей конституции как наши", — сказал представитель Кремля.
Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учётом новых регионов. Российский лидер указал, что при корректировке необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ".
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