В Кремле ответили на вопрос, хочет ли Россия больше украинских территорий

Россия хочет контролировать только те субъекты, которые в настоящее время записаны в конституции страны как российские. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста The New York Times о якобы имеющих место попытках Москвы получить больше украинских территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей конституции как наши", — сказал представитель Кремля.