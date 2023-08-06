Регион

Уведомления отключены

6 августа, 12:23

В Кремле ответили на вопрос, хочет ли Россия больше украинских территорий

Песков: РФ хочет контролировать субъекты, которые записаны в её конституции

Россия хочет контролировать только те субъекты, которые в настоящее время записаны в конституции страны как российские. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста The New York Times о якобы имеющих место попытках Москвы получить больше украинских территорий.

"Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей конституции как наши", — сказал представитель Кремля.

В Кремле приветствуют работу, которую проделала ГД по интеграции новых регионов

В Кремле приветствуют работу, которую проделала ГД по интеграции новых регионов

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин поручил скорректировать Стратегию национальной политики РФ до 2025 года с учётом новых регионов. Российский лидер указал, что при корректировке необходимо "предусмотреть интеграцию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей в сферу реализации государственной национальной политики РФ".

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров