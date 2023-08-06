Израильские учёные раскрыли тайну древнего мраморного диска

Неподалёку от пляжа Пальмахим в Израиле нашли белый мраморный диск диаметром 20 сантиметров, которому уже 2,5 тысячи лет. Его передали 18 июля в Управление древностей страны, сотрудники которого разгадали тайну артефакта, пишет Arkeonews.

Этот плоский с одной стороны и изогнутый с другой диск имеет центральную полость со следами краски в виде двух кругов, расположенных ближе к середине. Его нашли в ходе погружения во время археологических раскопок на побережье Явне-Ям. По словам учёных, диск символизирует глаз, его использовали для украшения носов древних военных кораблей и торговых судов. Экипажи таким образом пытались защититься от сглаза и зависти.

"[Подобные украшения] помогали ориентироваться и действовали как пара глаз, смотрящих вперёд и предупреждающих об опасности", — пояснил директор отдела морской археологии Управления древностей Израиля Яаков Шарвит.

В далёкие времена таких дисков было много, но до нынешних дней их почти не сохранилось. Так, в Средиземном море нашли лишь четыре подобных предмета: два — из обломков древнего торгового корабля, найденных на стоянке Текташ Бурну у западного побережья Турции (датируются 440–425 годами до нашей эры), один — на пляже Кармель в Израиле и ещё один — на побережье Явне-Ям.