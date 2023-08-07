В России на детский отдых выделят дополнительный миллиард рублей

Российские власти до конца текущего года направят ещё один миллиард рублей на обустройство мест для детского отдыха, благодаря чему будет построено около 100 новых зданий в 30 российских регионах. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства напомнил, что ранее по поручению президента РФ Владимира Путина из бюджета уже был выделен один миллиард рублей на возведение около 50 жилых помещений для детей в 15 регионах. Планируется, что уже в этом сезоне там смогут разместиться более 12 тысяч ребят. Но так как программа оказалась очень востребована, власти приняли решение выделить дополнительный миллиард рублей. Таким образом, будет построено порядка 100 зданий в 30 регионах. Каждый год там будут отдыхать 20 тысяч несовершеннолетних, отметил Мишустин.

"Мы рассчитываем, что там наши маленькие граждане с большой пользой проведут для себя время", — добавил премьер-министр.

Он отметил, что в лагерях будут квалифицированные наставники, медицинский персонал и всё необходимое для проведения времени с пользой.