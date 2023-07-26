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26 июля, 13:44

Филиалы "Артека" откроются в Бердянске и Севастополе

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Филиалы "Артека" в следующем году откроются в Севастополе и Бердянске Запорожской области. Соответствующее распоряжение кабмину дал президент России Владимир Путин, доклад должен быть представлен к августу.

"Правительству РФ... обеспечить в 2023 году открытие филиалов ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" — детских центров "Корсунь" (Севастополь) и "Красная гвоздика" (Бердянск), предусмотрев выделение из федерального бюджета на их функционирование в 2023 году дополнительных бюджетных ассигнований в размере 260,1 миллиона рублей", сказано в перечне поручений на сайте Кремля.

Из выделенных средств на открытие детского центра "Корсунь" будет потрачено 120,4 миллиона рублей, лагеря "Красная гвоздика" — 139,7 миллиона рублей. Доклад о выполнении распоряжения должен быть представлен президенту до 1 августа 2023 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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А ранее в международном детском центре "Артек" открыли памятник школьнице Саманте Смит, которая стала послом мира во время холодной войны, написав главе СССР Юрию Андропову.

Андрей Бражников
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