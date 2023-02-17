10 фото из пионерских лагерей, которые на несколько секунд вернут вас в детство

Для советского ребёнка путёвка в "Артек" или "Орлёнок" — чуть ли не предел мечтаний. Ударились в ностальгию и собрали 10 кадров из пионерских лагерей, которые и вас вернут в детство.