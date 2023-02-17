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17 февраля, 12:10

10 фото из пионерских лагерей, которые на несколько секунд вернут вас в детство

Для советского ребёнка путёвка в "Артек" или "Орлёнок" — чуть ли не предел мечтаний. Ударились в ностальгию и собрали 10 кадров из пионерских лагерей, которые и вас вернут в детство.

Занятия в кружке "Умелые руки" в одном из летних пионерских лагерей. СССР, 1958 год

Фото © Фотохроника ТАСС

Фото © Фотохроника ТАСС

Пионерский лагерь "Орлёнок" в Краснодарском крае. Август 1967 года

Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин

Фото © ТАСС / Юрий Меснянкин

Пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Лето 1970 года

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Празднование Дня Нептуна во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". Июль 1983 года

Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров, Александр Обуховский

Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров, Александр Обуховский

Пионеры во время утренней линейки во Всесоюзном пионерском лагере "Орлёнок". Сентябрь 1981 года

Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

Пионерский лагерь "Артек" в Крыму. Июнь 1985 года

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Горнисты, созывающие пионеров на утреннюю линейку, во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени В.И. Ленина. Июнь 1985 года

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Утренняя зарядка на берегу Чёрного моря во Всесоюзном пионерском лагере "Артек". Июль 1985 года

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Фото © ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Корпуса нового комплекса "Парус", рассчитанного на 500 человек, во Всесоюзном пионерском лагере "Океан" Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. Приморский край, сентябрь 1986 года

Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

Фото © ТАСС / Сергей Козлов, Анатолий Кузярин

Детские игры в подмосковном пионерском лагере "Огонёк" Всесоюзного электротехнического института имени В.И. Ленина. Июль 1988 года

Фото © Фотохроника ТАСС / Егоров И., Макаров Л.

Фото © Фотохроника ТАСС / Егоров И., Макаров Л.

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Пять живых фотографий, которые наведут жуть на всех, кто вырос в СССР

Обложка ©

ТАСС / Олег Иванов, Борис Кавашкин

Сергей Трофимов
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