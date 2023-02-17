5 золотых правил грамотной перестановки в квартире

Обстановка в доме не радует, хочется новизны, а времени на полноценный ремонт нет? В голове вертится вопрос: как обновить квартиру с минимальными затратами — и временными, и финансовыми. Попробуйте сделать перестановку. Специалисты платформы "Авито. Услуги" раскрыли Лайфу пять простых правил перестановки, руководствуясь которыми можно преобразить жильё и придать интерьеру новый вид.

1. Тотальная ревизия

Прежде чем приступать к каким-либо изменениям, необходимо заранее подготовиться. Первым делом переберите и рассортируйте все вещи, которые хранятся в шкафах, на полках или в комодах, чтобы освободить пространство. Ненужные и старые предметы обихода сдайте на переработку. Если вещь слишком габаритная, воспользуйтесь помощью грузчиков, чтобы перевезти, например, на дачу до наступления сезона. Стоимость услуги зависит от количества и габаритов транспортируемых вещей, а также от опций доставки (например, подъём на этаж в подъезде без лифта).

После того как все вещи отсортированы, подготовьте жилую площадь к будущим переменам. Навести порядок во всех уголках квартиры можно с помощью генеральной уборки. И чем самому корячиться в выходной, можно вызвать клинера — частного или из компании. Средняя стоимость за простую уборку начинается от 600 рублей за комнату. Заранее обсудите детали и нюансы заказа с уборщиком, так как цены варьируются в зависимости от объёма работы, а также дополнительных опций к заказу. Например, специалист может почистить мягкую мебель или ковры от загрязнений, помыть окна.

Советы экспертов: Чтобы не прогадать с выбором надёжного исполнителя, руководствуйтесь отзывами о его работе от других пользователей. Обращайте внимание на рейтинг, ориентируйтесь на тех специалистов, которые регулярно получают положительные оценки от клиентов. Также не забывайте оставлять собственные отзывы после получения услуги, этим вы поможете другим с выбором профессионала.

2. Зонирование пространства

Заметно освежить интерьер поможет зонирование пространства. Фото © Shutterstock

Зонирование пространства — отличный способ заметно освежить интерьер. Например, можно отделить рабочее пространство или организовать полноценную зону отдыха. Для эффективной организации пространства в квартире или доме можно обратиться за помощью к дизайнерам. Профессионал поможет грамотно продумать интерьер, сделать его удобным, эргономичным и визуально более просторным.

Такие услуги становятся всё более популярными: например, на "Авито" спрос на услуги дизайнеров в 2022-м вырос на 73% по сравнению с 2021-м. Значительно увеличилось и количество предложений от специалистов — за прошедший год объявлений от дизайнеров стало в два раза больше (+143%). Стоимость услуг по разработке дизайна зависит от задачи. Например, подготовка базовой планировки обойдётся от 300 рублей за квадратный метр.

Советы экспертов: Обговорите заранее все детали и нюансы сделки с исполнителем услуги ещё до начала работ. Запросите полную информацию о дополнительных опциях. Финально уточните цену с учётом особенностей вашего заказа.

3. Мелкие ремонтные работы

Если есть силы и возможности — переклейте обои в некоторых частях квартиры или перекрасьте стены. Эти мелкие ремонтные работы не требуют больших энергозатрат, а результат приятно порадует глаз.

Советы экспертов: При выборе исполнителя с помощью онлайн-платформ лучше отдавать предпочтение тем специалистам, которые прошли проверку профиля. На "Авито. Услугах" работники могут подтвердить свою личность по паспорту, водительскому удостоверению или реквизитам фирмы. Тогда в профиле появится специальный значок "Документы проверены" или "Реквизиты проверены". Если увидите его, значит, профиль принадлежит реальному человеку или компании.

4. Вторая жизнь для привычных вещей

Не спешите выкидывать старую мебель на помойку, возможно, её можно бюджетно отреставрировать. Фото © Shutterstock

Потёртости, выцветшие поверхности, сколы, царапины — всё это очень сильно портит внешний вид квартиры. Хорошая новость: это достаточно легко исправить, обратившись за услугами по ремонту и реставрации предметов интерьера к мастерам. Стоимость подобных работ в среднем стартует от 500 рублей. При этом частные исполнители предлагают широкий спектр услуг: от простых ремонта и покраски до перетяжки обивки.

Если вы определились с зонами в квартире, чуть обновили интерьер, перестановка мебели в сочетании с её реставрацией по-настоящему преобразит ваше жилище. Главное — всё грамотно рассчитать и найти нужных мастеров.

Советы экспертов: Выбрать специалиста по соседству можно, воспользовавшись при поиске фильтрами по геолокации. Настройте фильтр "4 звезды и выше" — так вы будете уверены, что обратились к специалисту, который регулярно получает положительную обратную связь от других пользователей.

5. Финальные штрихи