7 сокровенных страхов, о которых женщины никогда не расскажут

В своё время именно страх поспособствовал выживанию человечества. Этот механизм помогал не попадать в потенциально опасные ситуации или места. Со временем люди начали бояться уже не тараканов и ярких цветков, а потери работы или прибавки на весах. О каких же сокровенных страхах молчат женщины?

1. Страх первого секса с новым партнёром

Во время первого секса с новым партнёром страшно бывает не только девушкам, но и парням. Испытывать неловкость в такой ситуации — это норма. Фото © Shutterstock

Совершенно нормально испытывать нервозность и лёгкий страх перед близостью с новым партнёром. У каждой из трусишек на то своя причина. Но, если обобщить, девушки больше всего боятся сравнений с бывшими пассиями мужчины, показаться неопытными, своего неидеального тела или отсутствия сильного желания в глазах кавалера. Для партнёров, которые только начинают отношения, в порядке вещей "притираться" друг к другу и узнавать лучше. Потому первый секс, может даже второй и третий, скорее всего, будет неловким для обоих. И это естественно.

2. Боязнь не выйти замуж

Ещё один стереотип, навязанный обществом и засевший в головах многих женщин, — страх оказаться без обручального кольца на пальце. Некоторых пугает не столько перспектива остаться с 40 кошками к старости, сколько шанс не сходить ни разу под венец. Но не нужно зацикливаться на идее поскорее найти мужчину, чтобы не считать себя неполноценной или странной. Современные условия жизни уже давно предлагают возможность комфортного существования и без пары. Потому заводить отношения лучше по любви, а не из-за того, что "часики тикают".

3. Страх старости и потери красоты

В топ женских страхов всегда будет входить боязнь потери молодости и красоты. Трудно представить себя с морщинками и дряблой кожей, если в отражении виднеется красивая, здоровая и симпатичная мадам. Но время не щадит никого — рано или поздно его эффект вы заметите и на себе. Есть лишь несколько вариантов, как отсрочить старость, например, отказаться от повседневных привычек, которые убивают красоту.

4. Женщины боятся незапланированной беременности

Страх незапланированной и неожиданной беременности часто преследует как девушек без партнёра, так и замужних. Фото © Shutterstock

Не только мужчины боятся новости о внезапном пополнении в семье, женщины тоже. В первую очередь многих пугает перспектива внешних изменений тела, потом сами роды. Ожидание малыша разделит жизнь на до и после, а как раньше уже точно не будет. А такие глобальные перемены не могут не тревожить, особенно если произошло всё случайно и неожиданно.

5. Страшно, что партнёр потеряет интерес

В отношениях существует несколько стадий, через которые обычно проходит пара. Есть и та, которая предвещает расставание, если партнёры не захотят вместе бороться за любовь. Так называемая стадия отдаления — именно в этот период спадают розовые очки, и вы начинаете видеть все недостатки и раздражающие стороны избранника или возлюбленной. Отсутствие прежнего мужского внимания может испугать дамочку, заставить подумать, что теперь она непривлекательная и менее желанная. А это чревато падением самооценки.

6. Страх сделать неправильный выбор

Страх совершить ошибку — это то, о чём женщины часто молчат. Их тревожит перспектива сделать неправильный выбор. Фото © Shutterstock

Нередко в жизни случаются переломные моменты, когда приходится определяться. Из-за повышенной эмоциональности у многих женщин возникают с этим трудности. Потому что они боятся ошибиться и сделать неправильный выбор: согласиться выйти замуж за нелюбимого, отказаться от ребёнка из-за давления родственников или побояться поговорить с начальством о проблемах с определёнными задачами. В такие моменты девушки ловят панику — им кажется, что последствия обернутся катастрофой в любом случае. Нередко именно сомнения и подталкивают к ошибкам. Помните, что безвыходных ситуаций не бывает и в действительности многое не соотносится с тем, что вы уже нафантазировали в голове.

7. Страх располнеть