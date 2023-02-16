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16 февраля, 16:02

Психолог перечислила болезни, которые могут усугубить соцсети

Психолог Скляренко назвала социальные сети фактором риска для людей, склонных к депрессии

Излишнее увлечение социальными сетями отражается на психике человека и даже может вызвать депрессию. Об этом предупредила психолог Анна Скляренко в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, с плохим настроением в Сети точно делать нечего: если человек склонен к самокритике, находится в апатии или психологически уязвимом состоянии, просмотр страничек более "успешных" или "привлекательных" пользователей может усугубить это состояние.

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"Социальные сети и зависимость от них — это фактор риска и дополнительная нагрузка, создаётся дополнительный стресс", — предупреждает психолог.

Но ещё более важно то, что проблема может остаться с человеком даже после того, как он удалит все аккаунты в соцсетях. Такому интернет-пользователю психолог советует стать более внимательным к самому себе.

"Важно задать себе вопрос: "Зачем я иду в социальные сети?". Ответ может сориентировать человека, что он хочет получить", — пояснила Скляренко.

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Ранее психолог дала простой совет, как спасти ребёнка от буллинга. По словам специалиста, с раннего детства родители должны выстроить с чадом доверительные отношения, чтобы он не стеснялся делиться своими переживаниями.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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