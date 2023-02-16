Психолог дала простой совет, как спасти ребёнка от буллинга

С раннего детства с ребёнком нужно выстроить доверительные отношения, чтобы он не стеснялся делиться своими переживаниями. Проблема школьного буллинга в том, что дети никому не жалуются. Об этом пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на клинического психолога Анну Ткач.

"Если вы попытаетесь начать говорить с ребёнком только в подростковом возрасте, то он не пойдёт на контакт, вы уже опоздали. Необходимо начинать обсуждать со своими детьми волнующие их вопросы с раннего детства, иначе они не будут вам доверять", — пояснила она.

По её словам, именно постоянные разговоры по душам с детьми — это залог того, что буллинга и насилия, в том числе в соцсетях, удастся избежать. В семьях, где родители забывают поинтересоваться психологическим состоянием ребёнка, о детских проблемах становится известно слишком поздно, отметила врач.

Она подчеркнула, что достаточно всего 15 минут в день на вопросы о том, что чувствует подросток. Больше времени и не потребуется, ведь навязчивость со стороны взрослого вызовет у ребёнка раздражение. Если же не уделять этому моменту внимания, то дети начинают копить свои эмоции — и однажды у них происходит нервный срыв.