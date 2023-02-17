Педагоги рассказали, почему отправляли учеников к директору, и вот 10 самых диких моментов

"Я преподаватель средней школы. У меня был ученик, который притащил переносную газовую плиту и свиные отбивные его мамы в школу. Начал прямо во время перемены готовить мясо — обед для друзей. Отправили парня к директору за небезопасное поведение. Его родительница была в ярости — сын взял отбивные, которые она припасла на ужин", — swanathonjon.

"Мне пришлось сдать ребёнка администрации, потому что во время пандемии он использовал дымовую машину, чтобы сделать вид, что его комната горит, и потом выйти из "Зума" до конца дня и не учиться", — Badloss.

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"В один из дней на детской площадке ко мне подошла первоклашка и сказала, что её тошнит от другой девочки, показала на неё пальцем. В 10 метрах от нас стояла ученица, которая нашла на земле кроличьи какашки, засунула их себе в рот и гонялась за детьми. Тогда стошнило уже меня. Нарушительница спокойствия отправилась к директору", — mollymuppet78.

"Однажды пришлось отправить ученика к директору за то, что он накинулся с кулаками на свою мать!" — jl_theprofessor.

"Как-то раз один ученик бросил стул в голову однокласснику, потому что тот не дал списать. Продолжилась история скандалом с его прекрасной матерью, которая не могла понять, почему её сыночку отстраняют от занятий и с какой стати ей придётся оплачивать счета за лечение другого ребёнка", — lianavan.

"Когда моя сестра была заместителем учителя, ребёнок съел дохлую рыбу из классного аквариума. Это был понедельник, так что, возможно, рыбка была мертва уже пару дней...", — natsugrayerza.

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"Я был на последнем курсе обучения на учителя и работал в начальной школе с первым классом. Одной из моих обязанностей было помогать детям, у которых проблемы с чтением. Одна девочка по имени Тейлор сообщила мне, что мама заявила ей, что та слишком красива, чтобы уметь читать. Малышка была абсолютно серьёзна. Я вызвал её маму в школу, чтобы разобраться в ситуации. Но она пришла ко мне, когда уже никого не было, и пыталась со мной переспать, чтобы улучшить оценки дочери...", — TittyMaster310.

"Один ученик укусил другого за руку. Он был в шоке от того, что я отправил его к директору, ведь он "просто играл". На руке его жертвы остались серьёзные следы от зубов. Дело произошло в 9-м классе", — Gneissisnice.

"Однажды я сидел за своим столом, когда один из учеников крикнул: "Посмотрите на меня!", помахал бутылкой жидкости для полоскания рта и выпил её за 5 секунд. Затем рыгнул и спросил, может ли он пойти к медсестре... Отправила его куда подальше из класса", — Charming_Tax_4317.

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