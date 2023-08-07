Доллар превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Так, на 10:46 мск курс американской валюты находился на уровне 97,01 рубля, но позже замедлил рост.

Евро тоже вырос — до 106,2 рубля.