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7 августа, 08:29

Доллар превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года

Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Так, на 10:46 мск курс американской валюты находился на уровне 97,01 рубля, но позже замедлил рост.

Евро тоже вырос — до 106,2 рубля.

Опасные операции: Стоит ли сейчас продавать или покупать валюту и от каких вложений лучше отказаться

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Опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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