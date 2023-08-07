Доллар превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года
Курс доллара превысил 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Так, на 10:46 мск курс американской валюты находился на уровне 97,01 рубля, но позже замедлил рост.
Евро тоже вырос — до 106,2 рубля.
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Опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.
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ТАСС / Сергей Бобылев