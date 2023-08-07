Россиянки заняли весь пьедестал в состязании по стрельбе на II Играх стран СНГ
Россиянки Виолетта Одинаева (серебро), Айгуль Хабибуллина (золото) и Анастасия Муравьёва (бронза), занявшие все три призовых места в соревнованиях по стрельбе из пневматических винтовок на II Играх стран СНГ. Фото © БелТА
Спортсменки из России завоевали все три призовых места в состязании по пулевой стрельбе на II Играх стран СНГ. Участники боролись за медали в дисциплине стрельбы из пневматических винтовок стоя во второй день соревнований.
Первое место на пьедестале досталось Айгуль Хабибуллиной, второе заняла Виолетта Одинаева, а третье — Анастасия Муравьёва. На пятом, седьмом и восьмом месте расположились спортсменки из Белоруссии.
Напомним, 5 августа на "Минск-арене" открылись II Игры стран СНГ. Соревнования по 20 видам спорта будут проходить в 11 городах Белоруссии с 4 по 14 августа.