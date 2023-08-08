Подводные камни операций с наличными: Какие суммы не стоит снимать со счетов и сколько денег брать в отпуск В августе продолжает расти спрос на наличные деньги. При этом не все продавцы и покупатели учитывают ряд ограничений. На что обратить внимание, чтобы не было проблем при расчёте наличными? 7 августа, 22:41 Россияне покупают иностранную валюту, чтобы сохранить сбережения. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Этим летом спрос на наличные стремительно вырос. Более того, на финансовом рынке сложилась нетипичная ситуация. Как следует из статистики Центробанка, в июле с банковских счетов было снято почти 389 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом и позапрошлом годах объём снятых со счетов денег падал, тогда как в этом году, наоборот, вырос.

— Действительно, доля наличных в обращении растёт. И для этого есть много причин. В частности, сохранение неопределённости в геополитике. С этим связан уход в защитные активы. Заметен повышенный спрос на иностранную валюту в связи с ослаблением рубля. Россияне могут закрывать вклады и покупать иностранную валюту, чтобы сохранить сбережения. Требуются наличные и для расчётов в новых регионах. Повлиял и сезонный фактор, но в меньшей степени, — рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он отметил, что часть россиян опасается резкого роста курса доллара выше 120 рублей. В такой ситуации на наличные покупают иностранную валюту, драгметаллы или инвестиционные монеты. Кто-то покупает за наличные автомобили.

— Поскольку западные компании покинули российский рынок, то спрос на европейские, японские и корейские автомобили остаётся высоким. Где есть сложность оплатить покупку безналичными деньгами, на помощь приходят наличные. При этом стоит помнить, что обязательному контролю подлежат операции на сумму от 600 тыс. рублей либо эквивалент в иностранной валюте, — пояснил Владислав Антонов.

Стоит помнить, что до сих пор существует запрет на вывоз иностранной валюты в размере более 10 000. Это особенно актуально для тех, кто отправляется в отпуск. Об этом рассказал руководитель юридической компании "Справедливость", специалист в области банкротства Кантемир Кешоков.

Расчёты наличными связаны с риском потерять деньги. Фото © Shutterstock

При этом он обратил внимание, что любые расчёты наличными связаны с риском потерять деньги. Их могут банально украсть. Банковские операции в этом отношении куда безопаснее.

— Слухи об ограничении расчётов наличными ходят уже давно. Однако Россия всё ещё остаётся свободной монетарной зоной, по сравнению с большинством западных стран, где уже давно действуют достаточно жёсткие ограничения в отношении оборота наличных денег. Стремление ограничить хождение наличных совершенно естественно для государства, так как позволяет обеспечить прозрачность движения денежных средств в экономике, ограничить теневой сектор, даёт больший контроль и дополнительные рычаги давления на граждан и бизнес, — рассказал финансовый эксперт, инвестор Михаил Спектор.

При этом он отметил, что сейчас вряд ли стоит ожидать жёстких ограничений на оборот наличного рубля. Даже после массового внедрения цифрового рубля. Последний нужен для удобства, а не для ограничений.

— В турбулентное время сделки с недвижимостью уходят в наличные. Концепция "я все сделаю официально и безопасно" отходит на второй план. На время расчёты наличными заменили переводы с карты на карту. Переводом можно заплатить на рынке, репетитору, за многие товары и частные услуги. Но люди понимают, что рано или поздно эти переводы заметят контролирующие органы. Для налоговой инспекции отследить входящие платежи не составляет никакого труда, а значит, доначислить налоги на все поступления в течение предыдущих трёх лет, — отметила адвокат Оксана Грикевич.

Впрочем, юристы отмечают, что и наличные расчёты тоже можно отследить. Если человек систематически уклоняется от уплаты налогов, то рано или поздно об этом станет известно. Таким образом, перед тем как совершать какую-либо операцию с наличными, лучше заранее узнать, не подлежит ли она налогооблажению.

Авторы Нина Важдаева