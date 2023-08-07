Турецкая лира побила исторический минимум после двух взрывов за день

Курс турецкой лиры упал рекордно низко, теперь соотношение валюты к доллару такое: 27,01 лиры за доллар. Об этом говорят данные биржевых торгов.

До недавней поры ситуация была лучше. В течение последних двух недель, до падения курса, цена по отношению лиры к доллару составляла 26,95.