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7 августа, 17:08

Турецкая лира побила исторический минимум после двух взрывов за день

Турецкая лира снова обновила исторический минимум

Курс турецкой лиры упал рекордно низко, теперь соотношение валюты к доллару такое: 27,01 лиры за доллар. Об этом говорят данные биржевых торгов.

До недавней поры ситуация была лучше. В течение последних двух недель, до падения курса, цена по отношению лиры к доллару составляла 26,95.

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Близко к нынешнему антирекорду валюта подбиралась ещё 18 июля, тоже обновив исторический минимум. В тот день курс турецкой валюты упал до рекордных 27,01 лиры за доллар.

Обложка ©

Getty Images / Tunahan Turhan / SOPA Images / LightRocket

Юрий Лысенко
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