Лишь три элеватора из 16 уцелели при мощнейшем взрыве в турецком порту
Мэр Бююкакын: Взрыв в турецком порту Дериндже повредил 13 из 16 элеваторов
Взрыв в турецком порту Дериндже на западе Турции повредил 13 из 16 элеваторов, сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk. По его словам, также увеличилось число пострадавших.
"В результате взрыва ранено 12 человек, состояние двоих тяжёлое. Взрывом повреждены 13 элеваторов из 16", — сказал он.
Уточняется, что элеваторы принадлежали Турецкому зерновому совету (TMO).
Напомним, мощный взрыв прогремел во время погрузки элеватором зерна на судно. На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, причиной инцидента стало образование зерновой пыли.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN